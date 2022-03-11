AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika
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AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

11.03.2022 09:44

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,  AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
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İstanbul, İto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika
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