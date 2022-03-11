AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika
Üye Girişi

AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

11.03.2022 09:39
AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,  AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ Son dakika haberleri | BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

İstanbul, İto, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: AVM'LER 12.00 19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement