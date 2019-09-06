AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı

Endeks 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı. Kategoriler bazında en yüksek endeks artışı yüzde 22.5'le ayakkabı kategorisinde oldu.