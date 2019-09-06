Son Dakika Haberleri: AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı
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AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı

57 dakika önce

Endeks 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı.

AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı, System.String[]

Endeks 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı. Kategoriler bazında en yüksek endeks artışı yüzde 22.5'le ayakkabı kategorisinde oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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