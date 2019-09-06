AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı
57 dakika önce
Endeks 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı.
Endeks 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı. Kategoriler bazında en yüksek endeks artışı yüzde 22.5'le ayakkabı kategorisinde oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Mehmet Taşdelen gözaltına alındı Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili sürpriz çağrı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi