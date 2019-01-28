AVM'ler için 'saat ayarı' talebi
34 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:16
Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu
Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti