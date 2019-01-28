Son Dakika Haberleri: AVM'ler için 'saat ayarı' talebi

AVM'ler için 'saat ayarı' talebi

34 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" dedi.

AVM'ler için 'saat ayarı' talebi, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:16 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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