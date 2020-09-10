"AVM'ler için TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi büyük kazanım"

AVM'lerin, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi alabilecek olmasını değerlendiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "TSE'nin AVM'lere vereceği bu güvenli hizmet belgesi, ziyaretçilerin AVM'lere gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için önemli. Bu işbirliği, pandemide ziyaretçi ve ciro kaybı yaşayan AVM'lerin kaybını telafi edebilmeleri adına, sektörümüz için büyük bir kazanım" dedi.

TSE ile AYD'nin, AVM'lerde hizmet ve hijyeni geliştirmeye yönelik iş birliğine gitmesinin ardından bir açıklama yapan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "TSE'nin, bu iş birliğiyle AVM'leri artık 'güvenli' olarak belgelendirecek olması sektörümüz açısından büyük kazanım. İmzalanan protokolle, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almış AVM'ler, hem hijyen açısından rüştünü ispatlamış olacak hem de bu belgeyi alan AVM'lerin ziyaretçilerinin kaygıları giderilmiş olacak" dedi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD), hizmet ve hijyen standartlarının geliştirilmesi ve denetimleri tamamlanan AVM'lerin, TSE tarafından "Güvenli Hizmet" belgesi ile belgelendirilmesi amacıyla imzaladığı protokolün, salgın sürecinde AVM'lerdeki ziyaretçi ve ciro kaybının telafisi açısından sektör adına büyük bir kazanım olduğunu kaydetti. Isıgöllü, "İmzalanan protokolle, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almış AVM'ler hem hijyen açısından rüştünü ispatlamış olacak hem de bu belgeyi alan AVM'lerin ziyaretçilerinin kaygıları giderilmiş olacak" diye konuştu.

"BU DÖNEMDE CADDE VE AÇIK ALAN KONSEPTİ DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİ"

Venezia olarak pandemi sürecinde, "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla üst seviyede önlemler aldıklarını; açık ve cadde konseptleriyle, bu dönemde daha fazla tercih edildiklerini vurgulayan Isıgöllü, şunları söyledi;

"İlgili Bakanlıklar yayınladıkları genelgelerle, yerel yönetimler de denetimlerle ve yapıcı yönlendirmeleriyle, salgınla etkin bir biçimde mücadele edilmesini sağlıyorlar. Tedbirleri en baştan beri insan sağlığını odak noktasına koyarak ve en üst seviyede alan avm'lerin, istenen kriterleri yerine getirmeleri durumunda, TSE ve AYD işbirliğiyle belgelendirilecek olması sektör açısından çok önemli. Hizmet ve faaliyetlerin güvenilir, hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir ortamda yürütüldüğü tescillenecek. TSE'nin AVM'lere vereceği bu güvenli hizmet belgesi, ziyaretçilerin AVM'lere gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için önemli. Bu işbirliği, pandemide ziyaretçi ve ciro kaybı yaşayan AVM'lerin kaybını telafi edebilmeleri adına, sektörümüz için büyük bir kazanım. Venezia olarak söz konusu belgeyi ilk alan AVM'lerden olacağız. Bugüne kadar sağladığımız hijyenik ve güvenli ortamımızı, belgeli hale getireceğiz."