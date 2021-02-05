Sosyal mesafeli alışverişin bir süre daha devam edeceğini belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü "Hızlı bir geri dönüş yaşayacağız ve hedeflediğimiz performans verilerine ulaşacağız. Alışveriş merkezleri yılın ilk çeyreğinden itibaren hareketlenmeye başlayacak" dedi.

Pandemi sürecinden, tüm sektörler gibi alışveriş merkezleri de etkilendi. 2021 yılında aşılama sürecinin hızlanması ve kısıtlama tedbirlerinin olumlu etkilerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte, ilk çeyrekten itibaren toparlanma sürecinin başlayacağı ve mayıs ayından itibaren de hızlı bir ivme yakalanacağı öngörülüyor. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, pandeminin başlarında kapanan AVM'ler 1 Haziran'da tekrar faaliyete geçtiler ve yeni normale çok hızlı adapte oldular. "Eylül-ekim aylarında ciddi bir ivme yakalandı. Cirolarda eski seviyeleri yakalayan ve geçen markalar oldu. HES kodu uygulamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla alışveriş merkezleri kısa sürede en güvenilir yerler haline geldi. Bu hızlı adaptasyon sürecinden sonra vakalarda yaşanan ikinci dalga artışlar sebebiyle alınan ilave tedbirlerle kasım ayı ve sonrasında tekrar gerileme sürecine girildi" diye konuştu.

"HIZLI BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

2021'den umutlu olduklarını ifade eden Isıgöllü, pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Yeni normali herkesin benimsediğini, bu süreçte kiracılarına da destek olduklarını belirten Isıgöllü, "Süreci doğru yöneterek marka kaybı yaşamadık. Kısa bir süre sonra kısıtlamaların kademeli ve kontrollü olarak kaldırılması bekleniyor. Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte, ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artışlar yaşayarak 2020 yılında kaybettiğimiz ciro ve ziyaretçi sayılarına tekrar ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bunu ilk kısıtlama döneminden sonra özellikle eylül ve ekim aylarında gördük. Aşı çalışmaları ve kısıtlama tedbirleri, etkileşimde olduğumuz ülkelerde de devam ediyor. Dolayısıyla bunların olumlu etkilerini günden güne artan bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Mayıs ayından itibaren ülkemize gelen turist sayılarında ciddi artışlar olacak ve bu durum sektörümüze de olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.