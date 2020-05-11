AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Konya'da daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymaya devam etti.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, kontrollü şekilde mağazalara kabul edildi.

Aksaray

Aksaray'daki AVM'ler de vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Yoğunluğun yaşanmadığı gözlenen AVM'lerde vatandaşlar maske ve eldivenle dolaştı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.