AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

AVM'ler kapılarını yeniden açtı
6 saat önce
Forum Kayseri AVM girişi AVM'ye giriş yapan vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.
Forum Kayseri AVM girişi
AVM'ye giriş yapan vatandaşlar KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:00 Kaynak: AA
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