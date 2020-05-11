AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'daki AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

Kentte özellikle üstü açık alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler, ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı da sıkarak içeri aldı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

AVM'de gezen müşteriler, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık anonslarla uyarıldı.

Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi.

İş yerlerinden alışveriş yapan müşteriler ödeme sıralarını önündeki kişi ile en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekledi. Bazı iş yerleri zemine sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırarak kasa önlerindeki sosyal mesafeyi ayarladı. Kasa önlerinde yığılma olmadığı görüldü.

Muğla

Muğla'da Kovid-19 salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler de sabah saatlerinden itibaren müşteri kabulüne başladı.

AVM'lerde sosyal mesafe hassasiyeti gözetildi. Maske takma zorunluluğu olan müşteriler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Mağaza içinde gezen müşteriler, anonslarla tedbirlere uymaları için uyarıldı.

AVM'lerin büyüklüğü oranında içeriye müşteri kabul edildi. Belirli aralıklarla dezenfekte edilen AVM'deki iş yerlerinin girişlerine de dezenfektan bırakıldı.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da kapılarını açan AVM'lerde yoğunluk yaşanmadı. Alışverişe gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

AVM'lerdeki restoran, sinema salonu ve çocuk oyun alanları hizmet vermeye başlamadı.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ve öğrencilerin çoğunun bu iki kentten ayrılması nedeniyle daha önceden öğrenci yoğunluğu ile dikkati çeken AVM'lerde alışılmış görüntüler yaşanmadı.