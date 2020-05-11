AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

AVM dışında sosyal mesafeye uyarak bekleyen insanlar
Vatandaşların AVM'ye alınması
Vatandaşların ateş ölçümleri ve dezenfektan kullanımı
AVM Halkla İlişkiler ve Planlama Müdürü Nevzat Ülgen'in konuşması
Alışveriş yapan müşteriler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı. Kentteki bir AVM'de sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.