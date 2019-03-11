"AVM’ler kiracısıyla çok yakın ilişki içinde olmalı"
1 saat önce
FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, "Ticari gayrimenkul sektörü herkesin her işi yapabileceği bir alan değil artık" açıklamasında bulundu.
FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin
, "Ticari gayrimenkul sektörü herkesin her işi yapabileceği bir alan değil artık" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10
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