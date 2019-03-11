Son Dakika Haberleri: "AVM’ler kiracısıyla çok yakın ilişki içinde olmalı"

"AVM’ler kiracısıyla çok yakın ilişki içinde olmalı"

1 saat önce

FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, "Ticari gayrimenkul sektörü herkesin her işi yapabileceği bir alan değil artık" açıklamasında bulundu.

FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, "Ticari gayrimenkul sektörü herkesin her işi yapabileceği bir alan değil artık" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10 

Murat Özyeğin, Ekonomi
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