Üye Girişi
AVM'ler müşterilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu - Son Dakika

AVM'ler müşterilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu

02.08.2021 00:58
AVM'ler müşterilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu, System.String[]

Kayseri Barosu Avukatı Emir Akpınar, AVM'lerin müşterilerine karşı olan sorumlulukları hakkında verdiği bilgilerde, "Müşteri kaybolan eşyası için mağazaya tutanak tutturarak, bedelini talep edebilir" dedi.

Kayseri Barosu Avukatı Emir Akpınar, AVM'lerin müşterilerine karşı olan sorumlulukları hakkında verdiği bilgilerde, "Müşteri kaybolan eşyası için mağazaya tutanak tutturarak, bedelini talep edebilir" dedi.

Mağazalara kaybolan eşyalardan sorumlu olunmadığı yönünde yazılan yazıların bir geçerliliği olmadığını söyleyen Emir Akpınar, "AVM'ler oldukça kalabalık her gün binlerce tüketicinin girip, çıktığı sürekli sirkülasyon halinde olan alanlardır. Hemen belirtelim ki mağazalarda güvenlik konusunda olası bir güvenlik zafiyeti yaşanması durumunda mağazaların bu durumu bildiğinden sorumluluktan kurtulmak adına 'kaybolan eşyalardan sorumlu değiliz' yazısı astığını görmekteyiz. Ancak bu yazının hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır. Alışveriş merkezleri niteliği gereği güvenlik önlemlerinin en yüksek seviyede alınması gereken yerlerden bir tanesidir. Son dönemde kaybolan eşyalardan sorumlu değiliz uyarıları tartışmaya açılmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay vermiş olduğu emsal bir kararda, 'Tüketicinin sunulan hizmetten makul olarak, beklediği faydaları güvenlik yönünden azaltan hizmetlerden olduğu kabul edilerek, davasını ispatladığı sonucuna varılmıştır' demektedir. Yani müessese sahipleri mağaza girişlerine 'Kaybolan ya da çalınan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir' yazarak bu sorumluluktan kurtulamayacaklardır. Mağazanın bu sorumluluğu 2 hususa dayanmaktadır. Birincisi tüketicinin korunma kanununa dayanan bir hizmet sorumluluğu, ikincisi de Türk Medeni Kanununu 2. maddesinde tanımlanan dürüstlük kuralına girmektedir. Yargıtay kararları gereğince bu ve buna benzer sorumsuzluk içeren ifadelerin hukuki herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Bu yazılar yalnızca mağaza yetkililerinin çalınan eşyalar nedeni ile sorumlu tutulmaları yönünde müşterileri caydırmak amacıyla yazılmış niteliktedirler. Bir diğer deyişle, bu yazıların yazılmış olması mağaza yetkililerinin müşteriye karşı sorumlu olmayacakları anlamına gelmemektedir. AVM'lerin sorumlulukları müşterinin kendi kusurunun olmadığı ölçüdedir. Müşteride kusuru oranında sorumludur" dedi.

Kıymetli eşyalarını kabinlerde bırakan müşterilerin de kusurlu sayılabileceğini belirten Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buna ilişkin Yargıtay'ın vermiş olduğu kararları incelemekte fayda var. Bir müşteri mağazanın soyunma kabininde çantası çalınınca mağaza sahibine karşı tüketici mahkemesinde dava açıyor. Bilir kişinin davacı müşterinin somut olayda maddi zararının meydana geldiğini ve bu zarardan mağazanın sorumlu tutulması gerektiğine karar vermesi ile yerel mahkeme mağazaya gelen müşterilerin huzur ve güven ortamında alışveriş yapmalarını sağlamanın mağazaya yani davalıya ait bir görev olduğu bilakis davacı yani müşterinin de kıymetli eşyalarını soyunma kabininde bırakmasından dolayı kusurlu olduğuna karar vererek, mağazayı oluşan zarardan sorumlu tutuyor ve davacı müşterinin tazminat talebinin yarısını kabul ederek, mağaza sahibi davacı müşteriye yasal faiziyle beraber tazminat ödemesine hükmediyor. Söz konusu karar Yargıtay denetiminden de geçtikten sonra onanıp, kesinleşiyor. Belirtmeliyiz ki, AVM otoparklarına park edilen araçlarda yaşanabilecek herhangi bir hırsızlık hadisesinde, örnek olarak aracın camının kırılması suretiyle içerisinden bir eşyanın çalınması durumunda tüketici söz konusu AVM'ye karşı tazminat talebin de bulunabilecek ve bu durumda tüketicinin bir kusuru olmadığına hükmedilecektir."

Emir Akpınar, AVM içerisinde çıkacak kavgada geç kalan güvenlik güçlerinden dolayı yaralanma meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zarardan AVM'nin sorumlu olabileceğini belirterek, "Başka bir şekilde AVM içerisinde yaşanabilecek herhangi bir kavga eyleminde güvenliklerin mağdur tarafın mağduriyetini engellemek için geç ve ya kusurlu davranması durumunda yine vücudunda meydana gelmiş zararlardan ya da hastane masraflarından dolayı AVM yönetimleri sorumlu olacaktır. Yüksek Mahkeme bir diğer gerekçeli kararında ise 'Sıradan bir işyeri olmayan davalı şirkete ait mağazanın gelen müşterinin eşyalarından muhafazasını ve özellikle kendi muhafazasında terk edilmiş bir eşyanın asgari özel yükümlülüğü ile korumak zorunda bulunduğundan' bahsedilmiştir. Sonuç olarak günlük hayatta böyle bir durumla karşılaşan kişi öncelikle mağaza görevlisini durumdan haberdar ederek, eğer mümkünse tutanak tutturmalıdır. Müesseseden talebin karşılanmasını talep etmelidir. Şayet müessese zararın karşılanmasını kabul etmez ve karşı çıkarsa Tüketici Hakem Heyetine başvurulabilir. Tüketici Hakem Heyetine başvurularak zararın tazmin edilmesi istenebilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Barosu, Yargıtay, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AVM'ler müşterilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak 00:54 Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti 00:22 Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı 23:40 Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı
Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 23:01 Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü 22:57 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü 21:09 Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı 20:21 Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi 19:10 Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi

Son Dakika Haberleri
18:51 Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor         
00:55
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın tweet atıldı         
00:01
Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar         
23:17
Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu         
22:59
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı         
20:29
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 01:39:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'ler müşterilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement