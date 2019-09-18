Son Dakika Haberleri: Avm'ler Perakende Sektörünü Nasıl Etkiliyor?
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Avm'ler Perakende Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

1 saat önce

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Şirket Ortağı Emrah Akın, alışveriş merkezlerinin perakende sektörüne olan etkilerini Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Şirket Ortağı Emrah Akın, alışveriş merkezlerinin perakende sektörüne olan etkilerini Wise TV'ye anlattı. Akın, alışveriş merkezlerinin perakende sektörü için çok kıymetli ve lokomotif bir alan olduğuna değindi.

Avm'ler Perakende Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

Türkiye, Emrah, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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