Avm'ler Perakende Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Şirket Ortağı Emrah Akın, alışveriş merkezlerinin perakende sektörüne olan etkilerini Wise TV'ye anlattı. Akın, alışveriş merkezlerinin perakende sektörü için çok kıymetli ve lokomotif bir alan olduğuna değindi.