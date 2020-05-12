AVM'ler Sağlık Bakanlığını örnek aldı, "Hijyen ve Sağlık Kurulu" kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AVM'ler Sağlık Bakanlığını örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu - Son Dakika Ekonomi

AVM'ler Sağlık Bakanlığını örnek aldı, "Hijyen ve Sağlık Kurulu" kurdu

6 saat önce

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, kamuoyundaki açılışa ilişkin eleştirileri anladıklarını belirterek, "Biz önlem tarafına inanılmaz ağırlık verdik.

AVM'ler Sağlık Bakanlığını örnek aldı,

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, kamuoyundaki açılışa ilişkin eleştirileri anladıklarını belirterek, "Biz önlem tarafına inanılmaz ağırlık verdik. İster istemez bu önlemlerden sapmalar, olumsuz görüntüler ortaya çıkıyor ama genele baktığımızda ticari olarak da sağlık şartlarına uyum olarak da korkulan bir senaryo yok. Hijyen ve Sağlık Kurulu oluşturduk, aldığımız tüm tedbirleri bu kurulla birlikte hareket ederek aldık". ifadelerini kullandı.

Dün müşterilerini kabul etmeye başlayan AVM'lerde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen tedbirlerine ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyumlu şekilde önlemlerini alan sektörde ilk günün ardından hem tüketici talepleri hem çalışanların memnuniyeti ile yüzler gülüyor.

Sektörün ilk gününe ilişkin bilgi veren İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, yaptıkları çalışmaları ve dünden bu yana yaşanan süreci değerlendirdi.

Dün sabah saatlerinde ne olacağına, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ufak bir stres yaşadıklarını belirten Baştürk, şunları söyledi:

"Beklediğimizden iyi geçti, genel olarak beklentimizin üzerinde görüntüler gördük. Tedirginliklerimiz vardı. AVM içinde aldığımız önlemlere misafirlerimizin uyumu ile ilgili soru işaretlerimiz vardı. Genel olarak burada bir hassasiyet olduğunu gördük. Dün basına düşen olumsuz resimler de oldu. Bu fotoğraflar her yerde aynı değildi. Genel olarak temel önlemlerin hepsinde bir hassasiyet gördü.

Tüketiciler çoğunlukla başarılı bir sınav verdi. Ki bu olumsuz resimler sadece AVM'lerde yok. Caddelerde, sokaklarda da bazen bu olumsuz fotoğraflarla karşılaşabiliyoruz. İnsanlar maskelerini takarak kapıya geldiler, sosyal mesafeye ve bizim uyarılarımıza uydular. Alışverişimiz içindeki tüm bankları kaldırdık, zaten sosyal alanlarımız yok. Aldığımız önlemlere tüketiciler uyum sağladı."

Hem AVM girişinde hem de içerideki mağaza girişlerinde ayrı ayrı önlemlerin alındığını ve uygulandığını dile getiren Baştürk, genel olarak ilk gün boyunca steril bir görüntü oluştuğunu, bunun sürdürülebilir olması için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"Dün tüketiciler sadece alışveriş için AVM'ye geldi, gezelim anlayışı hakim değildi"

Dünkü verileri paylaşan Baştürk, "Şu an ramazan ayındayız. Dünkü müşteri talebini geçen sene ramazan ayının hafta içi günü ile kıyasladık, girişlerimizin yüzde 30 civarında olduğunu gördük. Cirolardaki kayıp bu kadar yüksek değil. Cirolarda yüzde 70-80'lere ulaştı mağazalarımız. Ki geçen sene 10.00-22.00 saatlerinde çalışmıştık, bu sene 11.00-19.00 arasında çalışmamıza rağmen o ciroları yaptık. Giriş sayısında yüzde 70 düşüş yaşarken, ciroda yüzde 20-30'luk kayıp yaşadık." ifadelerini kullandı.

Verilerin, ilk gün AVM'ye sadece ihtiyacı olup alışveriş yapacakların geldiğini gösterdiğine işaret eden Baştürk, gezelim değişiklik olsun anlayışının hakim olmadığını dile getirdi.

Baştürk, özellikle çocuk mağazalarında talep yoğunluğuna dikkati çekerek, çocuk giyim mağazasında geçen senenin aynı dönemine göre ciroda yüzde 5'lik artış yaşandığını kaydetti.

"Tüketici ve çalışanların gözlerinde, tekrar sosyal hayata ve işlerine dönmelerinden kaynaklanan bir mutluluk gördük"

Kemal Baştürk, koronavirüs sürecinde her ne kadar online alışverişlerde önemli yükselişler olsa da tüketiciler için fiziksel alışverişin önemli olduğunu anlattı.

Dünkü tüketici ve çalışan davranışlarını da gözlemlediklerini bildiren Baştürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketici ve çalışanların gözlerinde, tekrar sosyal hayata ve işlerine dönmelerinden kaynaklanan bir mutluluk gördük ama bunun rehavet getirmemesi gerek. Önlemlerin aynı hassasiyetle alınmaya ve uygulanmaya devam etmesi gerek. Normalleşme olarak görüp önlemleri esnetmememiz, kontrolü elden bırakmamamız gerek.

Önlemlerimizin sürdürülebilir olması gerek. Devlet bu konuda takipçi. Sağlık Bakanlığının ardından, dün İçişleri Bakanlığından da çok detaylı bir yazı geldi. Orada direkt AVM yönetimlerini sorumlu tutan maddeler var ve bu bizi sevindirdi, çok takdir ettik. Biz zaten önlemlerimizi alıyoruz ama bu durumun bizim inisiyatifimize bırakılmaması gerek."

"Şu an mağazalarımızın yaklaşık yüzde 35'i açıldı"

AVM içinde bazı perakende mağazalarının hazırlıklarını sürdürdüğünü ve henüz açılış yapmadıklarını hatırlatan Baştürk, "Şu an mağazalarımızın yaklaşık yüzde 35'i açıldı. Bugün bu oran artıyor, muhtemelen bir kaç gün içinde yüzde 40-45'lere gideceğiz." dedi.

Dün en fazla talep gören kategorilerin market ve çocuk ürünleri olduğunu aktaran Baştürk, marketin normal cirosunun 2 katını yaptığını bildirdi.

"Kamuoyundaki olumsuz algıyı anlıyoruz"

Baştürk, kamuoyunda AVM'lerin açılmasına yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Kamuoyundaki algıyı anladıklarını ev kendilerinin de kamuoyunun bir parçası olduklarını dile getiren Baştürk, şu bilgileri verdi:

"Biz de kaygıyla yaklaştık, 2 aydır tüm odak noktamız nasıl daha sağlıklı açabileceğimize yönelikti. Önlem tarafına inanılmaz ağırlık verdik. İster istemez bu önlemlerden sapmalar, olumsuz görüntüler ortaya çıkıyor ama genele baktığımızda ticari olarak da, sağlık şartlarına uyum olarak da korkulan bir senaryo yok. Beklediğimizden daha rahat bir gün geçirdik. Bunun rehavet getirmemesi lazım.

Önlemlerimizi sürdürülebilir kılmak için 1 ay önce Hijyen ve Sağlık Kurulu oluşturmuştuk. Kurulda doktorumuz, halk sağlığı uzmanımız, iş güvenliği uzmanımız, insan kaynakları müdürümüz ve departman müdürlerimiz var. Aldığımız tüm tedbirleri bu kurulla birlikte hareket ederek aldık. Çünkü ortada sağlıkla ilgili bir konu var, bunun teknik tarafları da çok önemli. Devletimizin Bilim Kurulu'nu biz de kendi içimizde gerçekleştirdik."

Baştürk, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:52 Kaynak: AA


Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
17:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi         
16:42
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 20:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'ler Sağlık Bakanlığını örnek aldı, "Hijyen ve Sağlık Kurulu" kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]