Üye Girişi
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ - Son Dakika

AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ

03.06.2021 10:57

? İstanbul'daki 4 büyük AVM'de, HES kodu sorgulamasının artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı.

? İstanbul'daki 4 büyük AVM'de, HES kodu sorgulamasının artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı. Yeni uygulamada, AVM girişlerinde oluşan temasın ve yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'de 90 AVM'de hizmet veren güvenlik şirketi Securitas, HES kodu sorgulamasında artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı. İstanbul'daki 4 büyük AVM'de pilot uygulama yapılacak.

Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM'ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.

HAREKET SERBESTLİĞİ SAĞLIYOR

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Securitas Türkiye AVM Segment Lideri Barış Yelman, 'Ürünün giyilebilir olması, kullanıcının ellerini serbest şekilde kullanmasına imkan veriyor. Bu da özellikle HES kontrolünde güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza hareket serbestliği sunuyor. Daha hızlı hareket ederek, daha fazla sorgu yapabiliyor. Girişlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltabiliyor' dedi.

İLERLEYEN DÖNEMDE HAVALİMANLARINDA DA KULLANILACAK

Termal kameralarla ateş ölçümü yaparak, teknolojiden faydalandıklarını söyleyen Yelman, 'Yeni normalde HES kodu uygulaması olmazsa olmazımızdır. Girişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla HES kodu kontrol terminal, kiokslar gibi uygulamalar hayat geçirmiştik. Şimdi de yoğunluğu daha da kontrol altına almak, ziyaretçilerin sorgulama sırasında sosyal mesafeyi korumasını sağlamaları hedefiyle arttırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanmaya başladık' diye konuştu.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Özel ekipmanın nasıl çalıştığına yönelik bilgi veren Yelman, HES kodu kontrol aplikasyonu gözlüğe yüklendi. Ziyaretçiler, güvenlik görevlisi arkadaşın taktığı şapkada bulunan, kameraya HES kodunu okutarak AVM'ye giriş yapabiliyor. Sorulama işlemi daha uzak mesafeden, seri bir şekilde yapılıyor. Ziyaretçi sayılarının fazla olduğu, bünyemizdeki AVM'lerle görüşmelerimiz devam ediyor, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte, havalimanlarında da kullanmayı hedefliyoruz? ifadelerini kullandı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜĞÜNDE KIRILMIYOR

Gözlüğü farklı projelerde de kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Yelman, 'Örneğin uzak mesafelerdeki projelerde, merkezdeki yetkili ile iletişim kurmak ya da kamera aracılığıyla görev atamak içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dış etkilere son derece dayanıklı bir ekipman. Yağıştan etkinlenmiyor, 2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor. Yüksek sıcaklıkta ya da tozlu ortamlarda kullanılabiliyor. Pil ömrü oldukça uzun. Pili bitse bile cihaz kapatılmadan yedek pili değiştirilebiliyor. Ürün istediğinde sesli komutlarla da çalışabiliyor' dedi.

Pandeminin etkilerine yönelik Yelman, 'Havalimanı, AVM gibi insan girişlerinin yoğun olduğu yerlerde birtakım yeni uygulamalar hayata geçirdik. Sıra ve HES kodu kontrol uygulamaları gibi güvenli geçişe imkan sağlayan senaryoları hayat geçirdik. Bu dönemde ziyaretçilerimizin kendilerini emniyette ve güvende hissetmeleri için çalıştık. Eskiye oranla AVM'ye gelen ziyaretçi sayılarında düşüş oldu. Ama 1 Haziran'dan itibaren yüzde 70'lerde bu sayıların artığını gözlemliyoruz' ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 1'İ RİSKLİ ÇIKMIŞTI

İlk HES kodu uygulaması başladığında ziyaretçilerin yüzde 1'ini riskli olarak tespit ettiklerini anlatan Yelman, 'Ancak uygulamanın yaygınlaşmasıyla bu oran çok azaldı. Riskli çıkan kişilerin, AVM'ye girişlerine izin vermiyoruz. Özel güvenlik şube ekiplerine bildirdiğimiz kişiler de oldu' diye konuştu.

DİJİTAL YATIRIMLARA 16 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYRILDI

Birçok süreci dijitale taşıdıkları için sürece yakalandıklarını belirten Yelman, 'Dijitalleşme yatırımlarımıza da devam ediyoruz. 2021 yılı için yatırımlara 16 milyon lira bütçe ayırdık. Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde sahada gerçekleşen olayları dijital ortamda paylaşabiliyoruz. Güvenlik görevlileri bu olayları raporlayarak, müşterilerin görmesini sağlıyor. Ziyaretçilerden 3 saat kalmaya özen göstermelerini, yaya giriş noktalarına ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA BÜYÜK KOLAYLIK'

AVM ziyaretçilerinden Reyhan Özdemir ise 'AVM'ye çok sık gelmemeye çalışıyorum. Alınan önlemlere dikkat ediyorum. İhtiyacım neyse halledip, çok fazla vakit geçirmeden hemen çıkıyorum. Uygulama büyük kolaylık, hızlı geçiyorsunuz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz' dedi.

'AVM'YE GİRERKEN HİÇ BEKLEMEDİM'

Yasin Ersöz de 'Tam kapanma bitti, biraz dışarıda vakit geçirmek istedim. Alışveriş de yapacağım o nedenle geldim. Uygulamayı ilk defa gördüm, şaşırtıcı geldi. Teknoloji güvenlik sektöründe baya ilerlemiş. Girerken beklemedim, girişim hızlı oldu' ifadelerini kullandı.

AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ
AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ

Güvenlik Görevlisi, İstanbul, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'LERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE HES KODU SORGULAMA DÖNEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement