AVM'lerde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında artış bekleniyor - Son Dakika

AVM'lerde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında artış bekleniyor

21.11.2020 11:49
AVM'lerde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında artış bekleniyor, System.String[]

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezi ve il bazında değişkenlik gösterse de sektörümüzde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında ise artış bekleniyor.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezi ve il bazında değişkenlik gösterse de sektörümüzde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında ise artış bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baştürk, yeni alınan kısıtlama kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararların açıklanmasından önce kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Baştürk, şu anda yapılması gerekenin şartları son derece kapsamlı bir biçimde analiz ederek rehavete kapılmadan ileriye doğru bakmak olduğunu ifade etti.

Baştürk, en iyi verimi almak için operasyonel anlamda yeni aksiyonlar alacaklarını kaydederek, "Misafirlerimizin ve markalarımızın yeni düzenlemelere uyumu için optimum özeni gösteriyorken, sayıları 4 bini bulan çalışanlarımızın da kurallara tam uyumu için yoğun çalışmalar ve bilgilendirmeleri sistemsel olarak gerçekleştirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısıtlamalardan en çok yeme-içme sektörü etkilenecektir"

Baştürk, en kapsamlı kısıtlamaların yeme-içme sektörüne getirildiğinin altını çizerek İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak bu kategoride faaliyet gösteren tüm partnerlerine gel al ve paket servislerde hızı arttırmaya yönelik her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Yeme-içme ünitelerinin alışveriş merkezleri için iki farklı fonksiyonunun bulunduğunu belirten Baştürk, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce insanlar yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayarak bir ticaret gerçekleştiriyor. Bunun dışında sektörün bizim giriş sayılarımıza tetikleyici bir etkisi oluyor. İnsanlar alışveriş merkezlerine gelip sadece yeme-içme faaliyetlerinde bulunmuyor, gelince farklı ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu doğrultuda, net bir oran vermek çok zor olsa alışveriş merkezlerinin yapılarına ve durumlarına bağlı olarak farklı alışveriş merkezleri süreçten farklı şekilde etkilenecektir. Yaş, çalışma saatleri ve yeme içme alanlarındaki kısıtlamalarla ziyaretçi sayılarında bir azalma bekliyoruz. Kişi sayılarında azalma olmasına rağmen, satın alma odaklı AVM ziyaretlerinde oransal artış bekliyoruz. Ortalama sepet tutarı artacaktır ayrıca market, teknoloji ürünleri, ev içi giyime yönelik sektörler de ise ciro artışı beklenebilir"

"Markalarımız ve çalışanlarımızla birlikte güçlüyüz"

Karantina döneminden sonra alışveriş merkezi doluluk oranlarında agresif bir düşüş olmadığını bildiren Baştürk, "Mart ayının ikinci yarısından itibaren öncelikle yeme-içme ünitelerimiz sonrasında diğer perakende ünitelerimiz yaklaşık bir buçuk ay kadar kapılarını müşterilerimize kapatmıştı. 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri tekrar açılmaya başladı ancak yeme-içme üniteleri o zaman da kapalı kaldı." ifadelerini kullandı.

1 Haziran itibariyle yeme-içme sektörü misafirlerine tekrar hizmet vermeye başladıklarını anımsatan Baştürk, "Haziran ayından başlayarak temmuz ve ağustos aylarında giriş sayılarımızda ciddi artışlar gördük ve ekim ayından itibaren de geçen seneki ciroları yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Baştürk, alışveriş merkezi içinde faaliyet gösteren perakende mağazaları ve istihdamı korumanın bu kritik dönemdeki öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak mağazaların kapalı olduğu Nisan ve Mayıs dönemlerinde kiracılarımızdan kira talep etmedik. 11 Mayıs itibariyle açılan mağazalardan ciro kira aldık ve sonrasında indirimlerle süreci yönetmeye devam ettik. Markalarımız ve çalışanlarımızla birlikte güçlü olduğumuzun farkındayız ve onların gücünü sürdürmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Geçmişteki tecrübelerimizden yola çıkarak belirli düzenlemeleri görüşüyoruz. İsfanbul çatısı altındaki iş gören ve bize paydaşlık eden herkesin güçlü kalması için bu zor zamanlarda da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya hazırız."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AVM'lerde giriş sayılarında azalma, ortalama sepet harcamalarında artış bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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