AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, açıklanan ek kısıtlamalarla AVM'lere yönelik alınan yeni tedbirleri değerlendirirken, "Süratle Venezia Mega Outlet'i yeni döneme hazır hale getirmeye başladık. Hijyen kurallarına büyük dikkat göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lerle ilgili de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi, ziyaretçi sayısına illerin hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, AVM'ler de kapalı olacak ve hafta içleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Biz kararlar çıktıktan hemen sonra kendi pandemi kurulumuzla gerekli çalışmaları yaptık. Süratle Venezia Mega Outlet'i yeni döneme hazır hale getirmeye başladık. Hijyen kurallarına büyük dikkat göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, AVM'lerin hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olmasının, ziyaretçi ve ciro rakamlarına olumsuz yansıyacağına işaret ederek, "Ancak vaka sayısının bu denli arttığı şu süreçte, yeni tedbirler alınması oldukça gerekliydi. AVM'ler olarak, markalarımızla, personelimizle ve ziyaretçilerimizle daha zorlu geçecek ikinci dalgayı, önlemlere harfiyen uyarak, dayanışma içinde ve sabırla aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alışveriş merkezlerinin şu dönemde yeni çalışma saatlerine ve kurallara göre hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Biz de insan odaklı, sağlık odaklı yaklaşımımızı yeni tedbirlerle de sürdüreceğiz. Açık bir AVM olduğumuz için pandemi döneminde avantajlıydık. Şimdi yeni önlemlerle ve açık AVM konseptimizle ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Daha önce deneyimlemediğimiz bu süreci, insan odaklı çözümler geliştirerek aşacağız. Sektörümüzün, markalarımızın, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin pandemi sürecinden minimum hasarla ve sağlıkla çıkabilmesini umut ediyorum."