AVM'lerde Koronavirüs önlemi - Son Dakika
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AVM'lerde Koronavirüs önlemi

6 saat önce

- AVM'lerde Koronavirüs önlemi MNG AVM ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor Türkiye'de Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı.

- AVM'lerde Koronavirüs önlemi

MNG AVM ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor

ERZURUM - Türkiye'de Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Erzurum'da bulunan MNG AVM, ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum MNG AVM'de yemek salonları, sinema salonları, lavabolar, merdivenler, çocuk oyun alanları, mağazalar dezenfekte edildikten sonra ziyaretçilere açılıyor.

MNG AVM yetkilileri, koronavirüse karşı yoğun önlemler aldıklarını AVM açılış ve kapanıştan önce özenle dezenfekte ettiklerini belirttiler.

AVM'lerde Koronavirüs önlemi

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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