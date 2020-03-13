AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor - Son Dakika Ekonomi

AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor

7 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde koronavirüse karşı alınan önlemlerin ciddi şekilde artırıldığını belirterek, "AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz.

AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde koronavirüse karşı alınan önlemlerin ciddi şekilde artırıldığını belirterek, "AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM yatırımcıları olarak hiçbir şeyi insan sağlığından daha önemli görmediklerini belirterek, Türkiye için ellerinden geleni yapmaya ve devletin ilgili birimleri ile uyum içinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Dezenfekte işlemlerini artırdıklarını aktaran Altaş, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal dayanışmayla süreci yürüteceğiz"

Altaş, gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerinin sakin ve tedbirli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AVM'ler sadece vakit geçirip sosyalleştiğimiz, birtakım ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değil, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak adına da büyük sorumlulukları olan mekanlar. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de sorumluluk alıyoruz. Devletimiz ve toplumumuzla uyum ve iş birliği içinde sürece katkı sunmak istiyoruz.

AVM'lerde eczanelerimiz, marketlerimiz, mağazalarımız toplumun bu süreçteki tüm ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecek. Panik yapmadan toplumsal dayanışma ile süreci götüreceğiz. Yarın sabah AVM yatırımcıları olarak sürece ilişkin bir toplantı gerçekleştireceğiz. Virüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız." dedi.

Türkiye, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
23:28 S&P'den avro bölgesi için Kovid-19 kaynaklı resesyon uyarısı
23:08 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kovid-19 için 1 milyar avroluk finansman paketi
22:34 Trump açıklama yapıyor
22:29 YÖK 'virüs tedbirlerini' açıkladı
22:19 Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:32:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]