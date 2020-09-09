AVM'lerde koronavirüse karşı yeni dönem

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından İmzalanan protokolle birlikte AVM'lerde masa mesafeleri, asansörlerin kullanımı, dezenfeksiyon işlemleri ve lavaboların temizliği konularında belirlenen yeni standartlar uygulanacak.

TSE ile AYD tarafından İmzalanan protokolle alışveriş merkezlerinde kalite altyapısı güçlendirilmesi ve hijyen konularında yeni dönem başlıyor. Bu protokolle birlikte masa mesafeleri, asansörlerin kullanımı, dezenfeksiyon işlemleri ve lavaboların temizliği konularında belirlenen yeni standartlar geçerli olacak. Denetimleri tamamlanan AVM'lere TSE Güvenli Hizmet belgesi verilecek. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, yeni dönemde alışveriş merkezlerinde uygulanacak yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AVM'lere TSE Güvenli Hizmet Belgesi verilecek"

AVM'lerin 11 Mayıs'ta açıldıktan sonra çok ciddi önlemler aldıklarına işaret eden Hüseyin Altaş, "Açıldıktan sonra maske, hijyen ve sosyal mesafeye oldukça dikkat ettik. Yürüyen merdiven, tuvalet, asansör gibi birçok noktada önlemler aldık. Bunların kamu tarafından denetlenebilir ve belgelenebilir ihtiyacı hissettik. TSE ile yaklaşık 2 aylık bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı'nın da bize vermiş olduğu yönlendirmeler sonucunda TSE ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu anlaşmayla beraber uygulanacak olan bu kurallara geçen AVM'lere TSE Güvenli Hizmet Belgesi verilecek. Halkımız da huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişini yapabilecek. Pandemiden sonra özellikle girişlerde sosyal mesafeyi sağlıyoruz ve ateş ölçüyoruz. Aynı şekilde vatandaşlar maskeyle alışverişlerinin gerçekleştiriyorlar. AVM içerisinde ise perakendecilerinde kendi dükkanlarında hijyen, mesafe ve maske kurallarına uymalarını sağlıyoruz. Bununda ötesinde lavabolar en önemli kısımı oluşturuyor. Lavabolara da temassız giriş çıkışlar sağlanıyor. Yürüyen merdivenlerin çok sık dezenfekte edilmesi, asansörlerin yaşlılar ve çocuklar dışında kullanılmaması ve masalar arasındaki mesafeler konusunda denetimlerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Altaş, sözlerine şöyle tamamladı: "18 Mart'tan 1 Haziran tarihine kadar dükkanlardan hiç kira almadık. Bu şekilde onlara destek olmaya çalıştık. Haziran ve temmuz ayları içinde de yüzde 60-70'lere varan perakendecinin ve alışveriş merkezinin durumuna göre her perakendeciye özel indirimler yaptık. Alışveriş merkezleri daha çok kurumsal yapıda oldukları için, devletin kısa çalışma ödeneği ve kredilendirmeler gibi birçok husustan yararlanabiliyor. Bu yararlandıkları faydaları da aynı şekilde perakendeciye yansıtabiliyorlar. Sokaktaki kişinin kapısının önünü kontrol etme şansı yok ama biz AVM'leri mutlaka kontrol etme şansımız bulunuyor. Alışveriş merkezlerindeki perakendeciler sokaktaki işletmelere göre çok daha fazla avantajlılar". - İSTANBUL