AVM'LERDE MAĞAZALAR YENİ SEZON ÜRÜNLERLE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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AVM'LERDE MAĞAZALAR YENİ SEZON ÜRÜNLERLE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

6 saat önce

ALIŞVERİŞ merkezleri ve giyim mağazaları 11 Mayıs'tan itibaren belirli şartları yerine getirerek hizmet vermeye başlayacak.

AVM'LERDE MAĞAZALAR YENİ SEZON ÜRÜNLERLE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR, System.String[]

ALIŞVERİŞ merkezleri ve giyim mağazaları 11 Mayıs'tan itibaren belirli şartları yerine getirerek hizmet vermeye başlayacak. Mağazalarda Şubat ayından itibaren satışa hazır durumda olan ilkbahar-yaz sezonunun ürünleri olacak ve birçok hijyen önlemi alınacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri ve mağazalar, 11 Mayıs tarihinden itibaren tekrar açılacak. Belirli hijyen şartları altında, içeriye metrekarenin yüzde 10'u kadar müşteri alarak hizmet verecek olan mağazalarda, üretimi Şubat ayında tamamlanmış olan ilkbahar-yaz sezonuna ait ürünler satılacak. Mağazaya gelen müşteriler ürünleri dezenfekte edilmiş kabinlerde deneyecek ve denenen ürünler de ultraviyole ışınlarla ya da ısıyla sterilize edilecek.

"HAZIR DURUMDAYIZ"

Yeni sezon ürünlerinin Şubat ayından itibaren hazır olduğunu ve koronavirüs salgınından daha çok önümüzdeki yılın kış sezonunun etkilendiğini söyleyen erkek giyim markasının mağaza genel müdürü Zaur Samedov, "Şubat sonu ilkbahar-yaz koleksiyonu hazır oluyor, depolarımıza inmiş oluyor. Aynı şekilde Temmuz sonu sonbahar-kış sezonumuz hazır oluyor. Aslında tam bu dönemde yakalandık. 18 Mart itibariyle tüm mağazalarımızı Türkiye genelinde kapattık. Dolayısıyla biz Şubat sonu itibariyle mağazalarımıza yaz sezonunun çeşidini yerleştirmiş olduk. Düzenlemelerimiz yapılmış oldu. Bazı mağazalarımızda Şubat sonu itibariyle yüzde 70 yazlık ürünlerimiz, yüzde 30 kışlıklarımız vardı. Bazılarında ise tam tersiydi. Erzurum gibi bölgelerde yüzde 30 yazlık, yüzde 70'te kışlık ürünlerimiz vardı. Bu süreçte yüzde 90 mağazalarımızda yazlık ürünler var ama yine de biz kendi içimizde nöbetçi sistemiyle çalışarak ve depolarımızda hijyen tedbirlerimizi alarak çalışmalarımız toparladık. Sevkiyatlarımıza hazır durumdayız. Değiştirmediğimiz bazı noktalarımızda ürün değiş tokuşu yapılacak. Bu da muhtemelen bu hafta ya da önümüzdeki hafta tamamlanacak" dedi.

"BİR SONRAKİ KIŞ SEZONU İÇİN ÇOK ETKİLENDİK"

Samedov, "Biz aslında bir sonraki kış sezonu için çok etkilendik. Çünkü tam Şubat ayında bayi toplantısı yapıldı, siparişler geçildi. Mart ayının ortasında haber aldık, kapandı. Esasen bizim bir nevi kışlık tedariğimiz durdu ama süreç devam ediyor. Ofis çalışmaları, online toplantılar ile 'ne kadar aksamalar olacak' diye takip ediyoruz. Mağazalarımızın tamamında misafirlerimiz yaz sezonu ürünleriyle karşılaşacaklar. Sezonda insanlara binden fazla opsiyon sunuyoruz. Bunların tamamının üretimi bitip neredeyse hiç satış yapmadığımız için çeşitlilik konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Belki de tam tersi bir sorun yaşanacak. Çünkü çok sık bir ziyaret beklemiyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız ve nasıl olacağını göreceğiz" dedi. Ayrıca mağazalarda hijyen önlemleri de aldıklarını söyleyen Samedov, "Biz de bugünlerde ağırlıklı olarak bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine ilerliyoruz. Çalışanlar tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılacak. Ayrıca mağaza girişlerinde, içerideki sosyal mesafeyi korumak için kişi sayısını kısıtlayacağız. Dezenfektan malzemelerimiz kullanılacak ve mağazalarımızda hijyen istasyonlarımızı kuruyoruz" dedi.

"İLKBAHAR-YAZ ÜRÜNLERİ REYONLARA ÇIKMIŞTI"

Perakende sektöründen ürünler önceden üretildiği için Şubat ayından beri ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinin hazır olduğunu söyleyen bir mağazanın kurumsal iletişim müdürü Oya Uzun ise, "Perakende sektörü zaten Şubat ayı itibariyle ilkbahar-yaz sezonuna hazırdı. Bizim mağazalarımızda da Şubat ayının ortası itibariyle bir yandan sonbahar-kış ürünlerinin satışı devam ederken büyük ölçüde ilkbahar-yaz ürünleri de reyonlara çıkmıştı. Dolayısıyla mağazalar açıldıktan sonra da ilkbahar-yaz sezonunun ürünleriyle satışımıza devam edeceğiz. Perakende sektörü zaten hep bir adım önde gidiyor. Mesela sektör şu anda gelecek yazın hazırlıklarını yapıyor. Dolayısıyla ürün bulmakla ilgili de bir sıkıntı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mağazalarda çeşitli hijyen önlemleri aldıklarını belirten Uzun, "Bizim mağaza yolculuğumuzdan hijyen önlemlerimiz giriş anı itibariyle başlıyor. Girişte ve mağaza içerisinde birçok lokasyonda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kullanımı için el dezenfektanları var. Mağaza girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapıyoruz. Maskesi olmayan misafirlerimizi maalesef içeri alamıyoruz. Mağaza girişinde maske ve eldivenlerimiz var. Maskesi olamayan misafirlerimize maske temin ediyoruz. Bu arada mağazaya kısıtlı sayıda müşteri alabiliyoruz. Mesela bu mağaza özelinde bu sayı 20 kişi. Daha sonra hijyen önlemlerimiz mağaza içerisinde de devam ediyor. Sosyal mesafeyi koruyabilmek adına mağazadan oldukça stant çıkardık. Mağaza içerisinde birçok yerde sosyal mesafe ve hijyen uyarılarımız var" dedi.

"KABİNLERİMİZİ DEZENFEKSİYON SİSTEMİ İLE YENİLEDİK"

Mağazalara özel dezenfektan sistemi olan kabinler olacağını söyleyen Uzun, "Bu süreçte biz perakendeciler için en önemli konulardan biri deneme kabinleri. Biz kabinlerimizi özel bir dezenfeksiyon sistemi ile yeniledik. Müşterilerimiz kabine girmeden önce tek tuşla, kendileri kabinin dezenfeksiyonunu sağlayabiliyor ve güvenli bir şekilde ürünleri deneyebiliyorlar. Diğer önemli bir ise denenmiş ürünlerin sterilizasyonuydu. Bunun için de özel sterilizasyon kabinleri hazırladık. Ultraviyole-C ışınlarıyla denenmiş ürünler dezenfekte ediliyor. Bunu bir fırın gibi düşünün. Denenmiş bütün ürünleri oraya koyuyoruz. Bir saate yakın orada tuttuktan sonra sterilizasyon işlemini yapmış oluyoruz ve daha sonra standa alabiliyoruz. Hijyen önlemlerimiz kasada da devam ediyor. Sosyal mesafeye orada da dikkat ediyoruz. Misafirlerimizi kasada ikişer metre aralıklarla bekletiyoruz. Bunun dışında da temassız ödeme yöntemlerine yönlendiriyoruz. Mağaza girişinden çıkışına kadar bütün yolculuğu en üst seviyede hijyen önlemleriyle sağlamaya çalışıyoruz. Biz mağazalarımızı nöbetçi mağaza olarak konumlandırdık ve temassız mağazacılık konseptiyle hizmet veriyoruz. Haftanın dört günü, pazartesiden perşembeye kadar saat 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Tüm mağaza çalışanlarımızın düzenlik olarak ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapılıyor. Onlar da maske, siperlik ve eldivenle görev alıyorlar. İki saatte bir maske ile eldivenlerini değiştiriyorlar ve onlar da el dezenfektanı kullanıyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Bu şekilde hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlık ve güvenliklerini en üst seviyede sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:20 Kaynak: DHA


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