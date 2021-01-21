AVM'lerde metrekare verimliliği azaldı - Son Dakika

Türkiye geneli AVM'lerde metrekare verimliliği Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

Pandemiden dolayı alışverişlerin internetten yapılmaya başlamasıyla AVM cirolarında azalış meydana geliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Kasım ayı verilerinden elde edilen bilgilere göre Türkiye geneli AVM'lerde metrekare verimliliği bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar ise Kasım'da aylık olarak yüzde 7,88 azalışla İstanbul'da bin 530 TL, Anadolu'da yüzde 12,87'lik düşüşle 968 TL olarak gerçekleşti.

Kategoriler bazında teknoloji kategorisi yükseldi

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,9 artış gösterirken, hipermarket kategorisi yüzde 8,8, giyim kategorisi yüzde 14,8, diğer kategorisi yüzde 16,9, ayakkabı kategorisi yüzde 18,8 ve yiyecek-içecek kategorisi yüzde 41,3'lük bir gerileme gösterdi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)