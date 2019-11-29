Son Dakika Haberleri: AVM'LERDE 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU... BEKLEMEKTEN SIKILANLARDAN ALKIŞLI PROTESTO
Son Dakika Güncel AVM'LERDE 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU... BEKLEMEKTEN SIKILANLARDAN ALKIŞLI PROTESTO - Son Dakika

AVM'LERDE 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU... BEKLEMEKTEN SIKILANLARDAN ALKIŞLI PROTESTO

6 saat önce

İSTANBUL'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu.

AVM'LERDE 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU... BEKLEMEKTEN SIKILANLARDAN ALKIŞLI PROTESTO, System.String[]

İSTANBUL'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Uzun süre kuyrukta beklemekten sıkılanlar durumu alkışla protesto etti.

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde İstanbul'da AVM'lerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren AVM'lere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta beklemekten sıkılanlar zaman zaman tepkilerini alkışla gösterdi. AVM'lerdeki 'Şahane Cuma' yoğunluğu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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