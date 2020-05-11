AVM'LERDE SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR - Son Dakika

AVM'ler bugün kapılarını açıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 11.00'da kapılarını açmaya hazırlanan AVM'lerde son hazırlıklar yapıldı. Açılacak olan mağazaların çalışanları erken saatlerde AVM'lere geldi. Çalışanlar tek tek kimlik kontrolü ile içeri alındı. Mağazaların bazılarında temizlik yapıldığı görüldü. AVM'nin içinde yerlere güvenli mesafe uyarıları ile maske ve eldivenler için ayrı çöp kutuları yerleştirildi.