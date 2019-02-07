AVM’lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir
14 dakika önce
ECCO Türkiye Genel Müdürü Erda, son dönemde kendilerine iki ayrı AVM'nin 'yerleşik yabancı firmalara dövizle kiralama yapılabilir' düzenlemesinin ardından bu yönde bir taleple geldiğini, karşılıklarının ise "O halde biz çıkarız" demek olduğunu ifade etti.
ECCO Türkiye
Genel Müdürü Erda, son dönemde kendilerine iki ayrı AVM'nin 'yerleşik yabancı firmalara dövizle kiralama yapılabilir' düzenlemesinin ardından bu yönde bir taleple geldiğini, karşılıklarının ise "O halde biz çıkarız" demek olduğunu ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı
İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor