Son Dakika Haberleri: AVM’lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir

AVM’lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir

14 dakika önce

ECCO Türkiye Genel Müdürü Erda, son dönemde kendilerine iki ayrı AVM'nin 'yerleşik yabancı firmalara dövizle kiralama yapılabilir' düzenlemesinin ardından bu yönde bir taleple geldiğini, karşılıklarının ise "O halde biz çıkarız" demek olduğunu ifade etti.

AVM’lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir, System.String[]
ECCO Türkiye Genel Müdürü Erda, son dönemde kendilerine iki ayrı AVM'nin 'yerleşik yabancı firmalara dövizle kiralama yapılabilir' düzenlemesinin ardından bu yönde bir taleple geldiğini, karşılıklarının ise "O halde biz çıkarız" demek olduğunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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