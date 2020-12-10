AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek - Son Dakika

AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek

10.12.2020 09:56
AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek, System.String[]

TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen "HES IQ" adlı cihazla, AVM önlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen "HES IQ" adlı cihazla, AVM önlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Saniyeler içinde HES kodunu okuyan cihaz, temas riskini de sıfıra indiriyor. Erpa Teknoloji Genel Müdürü Nihat Erdal, "Müşteri telefonundaki uygulamadan QR kodunu cihazın kamerasına okutuyor ya da tuşlar yardımıyla sisteme girebiliyor. Cihaz, hiçbir bekleme ve temas olmadan internetle çalışıyor. Amacımız AVM önünde oluşacak yığılmaları önlemek" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine HES kodu okutularak girileceği açıklamıştı. Yayınlanan genelge sonrasında HES kodu uygulamasını başlatıldı. Ancak uygulama sırasında uzun kuyruklar görülebiliyor. Yoğunluğu ve en önemlisi de teması önlemek adına Erpa Teknoloji AR-GE ekibi tarafından geliştirilen HES IQ-HES KONTROL NOKTASI, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla entegre çalışarak koronavirüs riski taşıyan kişilerin kontrolünü sağlamayı hedefliyor. Cihaz hakkında bilgi veren Erpa Teknoloji Genel Müdürü Nihat Erdal, "Cumhurbaşkanımız kısıtlamaları yayınlamaya başladıktan sonra biz HES kodu uygulaması nasıl kolay bir şekilde yapılabilir diye AR-GE çalışması yaptık. Bir haftada böyle bir ürün ortaya çıkardık" diye konuştu.

AMACIMIZ TAŞIYICILARIN TOPLUM İÇİNDE OLMASINI ENGELLEMEK

Ürünün özelliğine dikkat çeken Nihat Erdal, "HES IQ ürününü kullanacak kurumlar, Sağlık Bakanlığı'nın kurumlara özel yapmış olduğu uygulamadan alacağı API üzerinden, kişilerin herhangi bir koronavirüs şüphesinin olup olmadığını tespit edebilecektir. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden QR kodunun okutulması ile belirlenebiliyor. Amacımız koronavirüsün bulaşmasını, yayılımını önlemek. Müşteri telefonundaki uygulamadan QR kodunu cihazın kamerasına okutuyor ya da HES kodunun tuşlar yardımıyla sisteme girebiliyor. Hiçbir bekleme ve temas olmadan tamamen elektrik ve internetle bağlantı sayesinde çalışan bir cihaz. Amacımız burada teması ya da koronavirüslü olan kişilerin toplum içinde olmasını engellemek" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, adliyeler, plazalar, siteler, kişilerin yoğun bir şekilde yaşadığı yerlerde bu cihazın kullanılması mümkün olduğunu anlatan Erdal, "Bu cihaz öncesi ise kişi QR kodunu okuturken iki kişi arasında bir temas riski vardı. Kısıtlama ilk çıktığı dönemlerde AVM'lerde yoğun sıralar oluşmuştu. Cihaz sayesinde hızlı bir şekilde içeriye girilebiliyor. Örneğin İstiklal Caddesi'ne girişte de kullanılması etkili olacaktır" dedi.

"VATANDAŞLAR SIRADA BEKLEMEMEKTEN MEMNUN"

AVM girişinde cihazı kullanan vatandaşlar da memnun olduklarını belirtti. Cihazın sosyal mesafeyi en aza indirdiğini ifade eden Bedrettin Alparslan, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal mesafeyi en aza indirdi. Daha güvenli bir alan yaratıldığını gördüm" dedi. Danışmada sırayı beklemekten cihazın daha pratik olduğunu anlatan bir başka vatandaş ise "Telefonumuzdaki kodu okutarak geçmek daha güvenli oldu. Bence güzel ve iyi bir uygulama oldu" diye konuştu. 65 yaş üstü olduğunu ve belli saatlerde dışarıya çıktığını anlatan Özen Çınar da Böyle bir cihazla daha önce karşılaşmamıştım ancak bu uygulamayı doğru buldum" ifadelerini kullandı.


AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek
AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek
AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek
AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek
AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek

IQ testleri, HES kodu, Türk, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor         
10:45
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak         
10:14
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor         
09:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk         
08:31
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:08:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'lerdeki HES kodu sorgulama sırasına bu cihaz son verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei