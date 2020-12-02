AVM'lerdeki HES kodu uygulamasından esnaf da vatandaş da memnun - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilmesi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında vatandaşlar AVM'lere HES kodu sorgulanarak alınıyor. Kod sorgulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılıyor.

AVM girişlerinde yoğunluk gözlenmezken, çeşitli noktalara yerleştirilen dezenfektanlar vatandaşın kullanımını sunuluyor.

Bahçelievler'de kaymakamlık, belediye ve emniyet personellerinden oluşan ekip ilçedeki AVM'lerde uygulamaya ilişkin denetim yaptı.

Bahçelievler Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü personellerinden Pelin Tekin, AA muhabirine, ilçe sınırlarındaki AVM'lerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan ek genelgeye istinaden uygulama yaptıklarını söyledi.

Uygulamaya sadece müşterilerin değil, AVM esnafı ve çalışanlarının da dahil olduğunu belirten Tekin, "Bunun akabinde ateş ölçerlerimiz ve maske kontrollerimiz de gerekli güvenlik personellerimiz tarafından yapılmaktadır." dedi.

AVM'nin operasyon müdürü Nebi Karaca da 5 Kasım'dan bu yana zaman zaman HES kodu sorgulaması yaptıklarını ancak uygulamayı bugün itibarıyla aktif şekilde başlattıklarını anlattı.

Vatandaşın daha güvenli bir ortama AVM'ye girebilmeleri adına uygulamayı önemli bulduğuna dikkati çeken Karaca, AVM'nin dezenfekte işlemlerini de aksatmadan yaptıklarını, metrekare hesabına göre müşteri kabul ettiklerini ve ateş ölçümü yapılan vatandaşı dezenfektan kullanımına yönlendirdiklerini kaydetti.

"Gelen insanların sağlıklarının yerinde olduğunu bilelim"

Esnaf Canan Şahin ise uygulamadan memnun olduklarını vurgularken, "Buradaki herkesin sağlığı bizim için hepimiz için önemli. Bu yüzden uygulamanın iyi olduğunu düşünüyorum. En azından gelen insanların sağlıklarının yerinde olduğunu bilelim. Hepimiz için uygulama çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

Şahin, iş yerinde metrekareye göre müşteri kabul ettiğini, denenen ürünlerin dezenfekte edildikten sonra reyona konulduğunu, ödemelerin de mümkün mertebe temassız ödemeyle yapıldığını ifade etti.

Vatandaş Doğan Avşar da tedbirler doğrultusunda temaslıların dışarı çıkmasının engellendiğini aktarırken, uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Canan Yıldırım ise "Bence çok doğru bir karar. İnsanlar önlem almıyorlar. Hasta olmalarına rağmen insanları tehlikeye atıyorlar, o yüzden bu şekilde olması çok çok iyi. Her şey bir önlemdir, ufak görmemek lazım." diye konuştu.