AVM'lerden 2019'da 160 milyar ciro bekleniyor
4 saat önce
AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacağız. 2019 yılı için ise öngörümüz 160 milyar TL" dedi.
AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacağız. 2019 yılı için ise öngörümüz 160 milyar TL" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:48
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