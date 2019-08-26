Son Dakika Haberleri: AVM'lerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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AVM'lerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir ve Sakarya'da alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

AVM'lerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir ve Sakarya'da alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Nevşehir'de 6 ve Sakarya'da 2 farklı mağazalardan yaklaşık değeri 8 bin lira olan çok sayıda pil, kişisel bakım ürünleri, tamir araç ve gereçleri çaldığı tespit edilen M.S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.S.D. tarafından mağazalardan çalınan eşyalar mazağa yetkililerine teslim edilirken emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
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