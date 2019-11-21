Son Dakika Haberleri: AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı
Son Dakika Güncel AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı - Son Dakika

AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Haydar Ali J.A. (50), jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Haydar Ali J.A. (50), jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin toplam 1500 dolarlık alışveriş yaptığı tespit edilirken, adresinde ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 AVM'den, sahte banknotlarla  toplam 1500 dolarlık alışveriş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasa sahte para süren şüphelinin, Irak uyruklu Haydar Ali J.A. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J.A.'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında Haydar Ali J.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Haydar Ali, Alanya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yabancıya konut satışında rekor artış beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]