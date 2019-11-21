Son Dakika Haberleri: AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı (2)
Son Dakika Güncel AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı (2) - Son Dakika

AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve adresinde 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirilen Irak uyruklu Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve adresinde 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirilen Irak uyruklu Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Haydar Ali, Alanya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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