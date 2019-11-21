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AVM'lerden sahte dolarla alışveriş yapan Iraklı yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve adresinde 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirilen Irak uyruklu Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve adresinde 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirilen Irak uyruklu Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Haydar Ali Jawad Alkhulaifawi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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