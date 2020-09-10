AVM'lere TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verilmesi

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) AVM'lere vereceği Güvenli Hizmet Belgesi'nin, ziyaretçilerin AVM'lere gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için önemli olduğunu belirterek, "Bu iş birliği, pandemide ziyaretçi ve ciro kaybı yaşayan AVM'lerin kaybını telafi edebilmeleri adına, sektörümüz için büyük bir kazanım." ifadesini kullandı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Isıgöllü, TSE ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD), hizmet ve hijyen standartlarının geliştirilmesi ve denetimleri tamamlanan AVM'lerin TSE tarafından Güvenli Hizmet Belgesi ile belgelendirilmesi amacıyla imzaladığı protokolün, salgın sürecinde AVM'lerdeki ziyaretçi ve ciro kaybının telafisi açısından sektör adına büyük bir kazanım olduğunu aktardı.

Isıgöllü, "İmzalanan protokolle, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almış AVM'ler, hem hijyen açısından rüştünü ispatlamış olacak hem de bu belgeyi alan AVM'lerin ziyaretçilerinin kaygıları giderilmiş olacak." ifadesini kullandı.

"Venezia olarak söz konusu belgeyi ilk alan AVM'lerden olacağız"

Venezia olarak pandemi sürecinde "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla üst seviyede önlemler aldıklarını, açık ve cadde konseptleriyle bu dönemde daha fazla tercih edildiklerini belirten Isıgöllü, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklar yayınladıkları genelgelerle, yerel yönetimler de denetimlerle ve yapıcı yönlendirmeleriyle salgınla etkin bir biçimde mücadele edilmesini sağlıyorlar. Tedbirleri en baştan beri insan sağlığını odak noktasına koyarak ve en üst seviyede alan AVM'lerin, istenen kriterleri yerine getirmeleri durumunda TSE ve AYD iş birliğiyle belgelendirilecek olması sektör açısından çok önemli. Hizmet ve faaliyetlerin güvenilir, hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir ortamda yürütüldüğü tescillenecek.

TSE'nin AVM'lere vereceği bu Güvenli Hizmet Belgesi, ziyaretçilerin AVM'lere gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için önemli. Bu iş birliği, pandemide ziyaretçi ve ciro kaybı yaşayan AVM'lerin kaybını telafi edebilmeleri adına, sektörümüz için büyük bir kazanım. Venezia olarak söz konusu belgeyi ilk alan AVM'lerden olacağız. Bugüne kadar sağladığımız hijyenik ve güvenli ortamımızı, belgeli hale getireceğiz."