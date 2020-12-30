AVM'lerin 2021'in ilk çeyreğinden sonra normalleşmesi bekleniyor - Son Dakika

AVM'lerin 2021'in ilk çeyreğinden sonra normalleşmesi bekleniyor

30.12.2020 10:09
AVM'lerin 2021'in ilk çeyreğinden sonra normalleşmesi bekleniyor, System.String[]

Venezia Mega Outlet AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, AVM'lerde alışverişin, 2021'in ilk çeyreğinden sonra çok hızlı bir şekilde normalleşmeye başlayacağını söyledi.

Venezia Mega Outlet AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, AVM'lerde alışverişin, 2021'in ilk çeyreğinden sonra çok hızlı bir şekilde normalleşmeye başlayacağını söyledi.

Isıgöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kendi sektörlerinin aşı çalışmalarının etkilerini görmeye başlayacağını ifade etti.

AVM'lerde alışverişin, 2021'in ilk çeyreğinden sonra çok hızlı bir şekilde normalleşmeye başlayacağını belirten Isıgöllü, şunları kaydetti:

"İnsanlarda evde kalmalarından dolayı bir sıkılmışlık var. Alışveriş yapmak insanlara iyi geliyor. Sırf sıkılganlıklarını gidermek için alışveriş yapıyorlar. Belki okulların açılması söz konusu olacak. Okul alışverişi çok ciddi oluyor. İçinde bulunduğumuz günlerde yılbaşı alışverişleri oluyor.

Biz kendi özelimizde, bayağı bir turist ağırlıyoruz. Turistlerin alışverişe katkısı daha çok oluyor. Sektörlerde yeni normaller artık oluşmaya başladı. Salgın bir gün mutlaka bitecek. Eskiye göre birtakım değişiklikler olacak. Örneğin, spor giyim çok ön plana çıkacak. Çünkü insanlar rahat giyime çok alıştı. Evlerde, home office çalışmalar oldukça spor giyime insanlar yöneldi. Online alışverişin oranı çok arttı. "

Sektörün 2019 yılını çok güzel geçirdiğini, 2020 yılına iyi başladıklarını, ocak ve şubat aylarının ciro ve ziyaretçi anlamında çok iyi geçtiğini ifade eden Isıgöllü, salgın ile birlikte mart ayından sonra kapanmaların başladığını, nisan ve mayıs aylarının kapalı geçtiğini anlattı.

"Tekrar açıldığımızda artık eski dünya yoktu"

Oğuz Isıgöllü, "Haziranda tekrar açıldık. Tekrar açıldığımızda artık eski dünya yoktu. Her şey değişti, alışveriş alışkanlıkları değişti. Hazirandan itibaren alışveriş merkezleri çok fazla göz önünde olduğu için ilave tedbirler geldi. Bir yandan tekrar normale dönmeye çalıştık. Temmuz ve ağustos aylarında toparlanma oldu. Eylül, ekim ayları gayet iyi geçti, kasımdaki son kısıtlamalara kadar devam etti." şeklinde konuştu.

Son kısıtlamaların kendilerini ciddi anlamda etkilediğini ifade eden Isıgöllü, "Yıl bazında baktığınızda ayak sayısı yüzde 30-35 civarlarında, aynı şekilde cirolardaki kayıplar aslında çok da kötü değil. Umarım aşı ve ilaç çalışmaları bütün dünya genelinde ve Türkiye'de hızlıca sonuç verir." dedi.

"Online alışverişte 8-10 yılda gelecek seviyeye yaklaşık 6 ayda gelindi"

Venezia Mega Outlet AVM Yönetim Direktörü Isıgöllü, spor giyimde inanılmaz bir artış olduğunu vurgulayarak, "Önceki yılların üzerindeki ciroların üstünde bir artış var. İnsanlar daha rahat yaşamaya başladı. Evlerde daha çok vakit geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Online alışverişte 8-10 yılda gelecek seviyeye yaklaşık 6 ayda gelindiğini belirten Isıgöllü, "Ancak insanlar hissederek, dokunarak, deneyerek, yanında alıp götürerek almayı her zaman tercih ediyor." dedi.

turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AVM'lerin 2021'in ilk çeyreğinden sonra normalleşmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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