"AVM'lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'AVM'lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var' - Son Dakika Ekonomi

"AVM'lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var"

6 saat önce

Uluslarararsı Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM'lerin bazı kısıtlamalarla birlikte bayramdan önce açılması tartışmalarına temkinli yaklaştıklarını belirterek "Normale dönüş çabasını olumlu değerlendirmemek mümkün değil.

Uluslarararsı Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM'lerin bazı kısıtlamalarla birlikte bayramdan önce açılması tartışmalarına temkinli yaklaştıklarını belirterek "Normale dönüş çabasını olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Ancak sektörün desteklenmesi için markaların birçok desteğe ihtiyaçları var" dedi.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle kapatılan AVM'lerin belli şartlar altında Ramazan Bayramı öncesinde kısmen de olsa açılmasının gündeme gelmesini değerlendiren UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Alınacak böylesi bir kararı olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Zira bugün birçok marka franchising sistemiyle hizmet veriyor. Franchising sektörünün büyüklüğü 45 milyar dolara dayanmış durumda. 250 bin kişiye istihdam, ailelerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye de gelir sağlayan dev bir sektörden bahsediyoruz" diye konuştu.

"SEKTÖRÜN DURMASI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURMASIDIR"

"AVM'ler özelinde sektörün durması demek, Türkiye ekonomisinin durması demek olacaktır" diyen Doç. Dr. Aydın, şöyle devam etti: Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını nedeniyle tüm sektörler gibi biz de zor günler geçiriyoruz. Devletimizin ve milletimizin bizden beklediği fedakarlığı da yapıyoruz. Gerekirse daha da yapmaya hazırız. Ancak bizlerin de tamamen yok olmaması için kısıtlamalarla da olsa normal hayata dönmeye başlayacağız. Ortaya konacak saat ve gün kısıtlamaları ne olursa olsun bu sektörün geneli için büyük moral olacaktır. Bizler şu gerçeğin de bilinci içindeyiz. Son günlerde COVID-19 verileri umut vadediyor ve biz korona virüse karşı verilen bu büyük savaşın sekteye uğramaması için konuya da çok hassas yaklaşıyoruz. Kaldı ki tamamen gevşeme yaşanması bir anda süreci felakete çevirebilir ki, bu da bizlerin istemeyeceği bir durum. Nitekim markalar olarak bizler de bu bilinç içerisinde gerekli tedbirleri son raddesine kadar aldık ve almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Özellikle AVM'lerde yer alan markaların bazı desteklere de ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, "Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. Bu konudaki tek amacımız da, bu fırtınadan da sağ salim çıkıp limana ulaşmaktan başka bir şey değil. Markalarımız ve işletmelerimiz de üzerine düşenleri yerine getiriyor ve getirmeye devam edecekler. Ancak bu fedakarlıklara devam edilebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi.

"KİRA DESTEĞİ ŞART"

Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Özellikle, AVM mağazalarının kiralarında yeni düzenlemelere gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Söz gelimi 3 ay kira alınmaması, sonraki üç ay indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi ve kiraların ciro üzerinden alınması, AVM'lerde hizmet gören markalar için elzemdir. Markalarımızı mağdur etmemek, fedakarlığa ve ülke ekonomisine can suyu vermeye devam etmek, daha da önemlisi ayakta kalabilmek için herkesten destek ve anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:32 Kaynak: DHA


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