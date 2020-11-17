AVM'lerin 'yeniden geliştirme' hizmetine ihtiyacı var - Son Dakika

AVM'lerin 'yeniden geliştirme' hizmetine ihtiyacı var

17.11.2020 09:54
AVM'lerin 'yeniden geliştirme' hizmetine ihtiyacı var, System.String[]

Türkiye'de yer alan ve sayıları 450'ye ulaşan AVM'lerin önümüzdeki dönemde 'yeniden geliştirme' hizmetine ciddi anlamda ihtiyaç duyacağını vurgulayan Miraç Baz, "AVM içinde müşteri trafiğinin düzenlenmesi ve kiracıların maksimum verimlilikte hizmet vermesinin yeni dönemin en önemli konu...

Türkiye'de yer alan ve sayıları 450'ye ulaşan AVM'lerin önümüzdeki dönemde 'yeniden geliştirme' hizmetine ciddi anlamda ihtiyaç duyacağını vurgulayan Miraç Baz, "AVM içinde müşteri trafiğinin düzenlenmesi ve kiracıların maksimum verimlilikte hizmet vermesinin yeni dönemin en önemli konu başlıkları olacağına inanıyoruz" dedi.

Yeni projelerini perakende pazarıyla paylaşmak için hazırlıklar yapan Gürsoy Proje Geliştirme A.Ş, 2017 yılında grup bünyesinde kiralama direktörü olarak çalışmalar yürüten Miraç Baz'ın genel müdür olduğunu duyurdu.  'Yeniden geliştirilme' ve 'Perakende Performans Yönetimi (PPY)' gibi temel yaklaşımların gayrimenkul ve perakende sektörüne yeni bir soluk getirmesinin beklendiğini belirten Miraç Baz, AVM'lerin önümüzdeki dönemde bu hizmetlere ciddi anlamda ihtiyaç duyacağını söyledi.

"VERİMLİLİK PRENSİBİNİ ÖNCELİĞİMİZ YAPTIK"

Baz, "İçinden geçtiğimiz güçlü değişim ortamı AVM'ler için zaten gündemde olan değişim baskısını artık zorunluluk haline getirdi. AVM içinde müşteri trafiğinin düzenlenmesi ve kiracıların maksimum verimlilikte hizmet vermesinin yeni dönemin en önemli konu başlıkları olacağına inanıyoruz. Biz de kendi yönetimini yaptığımız AVM'lerde verimlilik prensibini bir numaralı önceliğimiz yaptık. Örneğin, bünyemizdeki perakende markalarının performansını gün bazında detaylı izlemekte ve verimlilik odaklı gerekli aksiyonları hızlıca almakta, sonuçlarını da partnerlerimizle paylaşmaktayız" diye konuştu.


AVM'lerin 'yeniden geliştirme' hizmetine ihtiyacı var

Türkiye, Miraç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'lerin 'yeniden geliştirme' hizmetine ihtiyacı var - Son Dakika


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