Son Dakika Haberleri: AVM, manav, fırın demediler, vatandaşların eşyalarını çaldılar...Sınır tanımayan hırsızlar kamerada
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AVM, manav, fırın demediler, vatandaşların eşyalarını çaldılar...Sınır tanımayan hırsızlar kamerada

12 dakika önce

AVM, manav, fırın demediler, vatandaşların eşyalarını çaldılar.

AVM, manav, fırın demediler, vatandaşların eşyalarını çaldılar...Sınır tanımayan hırsızlar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, manav ve fırınlarda yankesicilik yapan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Gaziantep'te son dönemlerde insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, manav ve fırın içerisindeki kalabalıktan faydalanarak ve para ve cep telefonu çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Mağdurların yardım talebi üzerine inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları inceleyerek, önce şahısların eşkaline ardından ise kimlik bilgilerine ulaştı. Polis, yapılan operasyon ile il genelinde 9 yankesicilik olayında vatandaşların cep telefonu ve paralarını çaldığı tespit edilen A.H. ve R.H. isimli şahısları gözaltına aldı.
Şahıslar adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
AVM, manav, fırın demediler, vatandaşların eşyalarını çaldılar...Sınır tanımayan hırsızlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:24 Kaynak: İHA
Gaziantep, Genel
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