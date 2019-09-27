AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor
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Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.
28 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da sahnelenecek 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM'deki oyunu minik tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek. - ÇANAKKALE
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