Son Dakika Haberleri: AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor
Son Dakika Güncel Haber

AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor

48 dakika önce

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.

AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.


28 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da sahnelenecek 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM'deki oyunu minik tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:42:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]