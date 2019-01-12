Avm Müşterileri Opera ile Karşılandı
1 saat önce
- AVM müşterileri opera ile karşılandıSAMSUN - Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, AVM'de düzenlenen etkinlikte müşterileri müzik dinletisi ile karşıladı.
- AVM müşterileri opera ile karşılandı
SAMSUN - Samsun
Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, AVM'de düzenlenen etkinlikte müşterileri müzik dinletisi ile karşıladı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikle AVM müşterileri müzik dinletisi ile karşılandı. AVM girişine hazırlanan stantta orkestra sanatçıları sevilen eserleri AVM müşterileri için seslendirdi. Üflemeli ve yaylı enstrümanlarla 2 bölümden oluşan müzik dinletisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken vatandaşlar müzik dinletisini cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi.
"Vatandaşların sosyal ortamlarına ulaşmaya çalışıyoruz"
Etkinlik hakkında bilgi veren SAMDOB İl Koordinatörü Sezgi Elhüseyni, etkinliğin Piazza AVM
'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Amaçlarının sanatı yaygınlaştırmak ve SAMDOB'un etkinliklerini tanıtmak olduğunu ifade eden Elhüseyni, "Mümkün olduğu sürece ayda 1 etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde orkestra sanatçıları 2 grup halinde müzik dinletileri gerçekleştirdi. Samsun halkının kültürel etkinliklere daha kolay ulaşması, SAMDOB'un etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla onların sosyal ortamlarına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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