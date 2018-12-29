Son Dakika Haberleri: Avm'nin İstinat Duvarı Çöktü - Balıkesir

Avm'nin İstinat Duvarı Çöktü - Balıkesir

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.

Akçay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) yıkımının gerçekleştirildiği esnada, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Duvarın çökme anı, amatör kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:50 Kaynak: AA

Akçay, Edremit, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 19:19:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avm'nin İstinat Duvarı Çöktü - Balıkesir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]