AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı

05.03.2022 16:06
AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı

KAYSERİ'de, alışveriş merkezinin otopark çatısının çökmesiyle 10 metre yükseklikten düşen A.T. adlı erkek çocuğu, yaralandı.

KAYSERİ'de, alışveriş merkezinin otopark çatısının çökmesiyle 10 metre yükseklikten düşen A.T. adlı erkek çocuğu, yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Günsazak Caddesi'ndeki AVM'nin otoparkında meydana geldi. A.T. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, oynamak için çıktığı çatının çökmesiyle 10 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı
AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı
AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı
AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı
AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı
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Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı Kayseri'de AVM'nin otopark çatısından düşen çocuk yaralandı

alışveriş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'nin otopark çatısı çöktü, 10 metreden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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