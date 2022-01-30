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AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı

30.01.2022 23:10
AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM önünde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM önünde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kaçmak için girdiği AVM içerisinde silahı ile, diğeri ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silah ile R.K. ve M.A.'yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçmak için AVM'ye silahı ile giren U.D. ile diğer şüpheli K.Y. olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı
AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı
AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı
AVM önünde silahlı kavga: 2 yaralı

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alışveriş merkezi, Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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