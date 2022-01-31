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BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ - Son Dakika

BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ

31.01.2022 14:18

ZONGULDAK'ta, Samet G. (22) alışveriş merkezi otoparkında tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vuruldu.

ZONGULDAK'ta, Samet G. (22) alışveriş merkezi otoparkında tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Olay yerinden otomobili ile kaçarak 112 Acile haber veren Samet G, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile bir kişi arasında otoparkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda tabancasını çıkaran kişi, Samet G.?yi bacağından vurdu. Yaralanan Samet G., otomobiline binerek Terakki Mahallesi'ne kaçtı. Burada 112 Acile haber veren Samet G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ
BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ

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alışveriş merkezi, alışveriş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BACAĞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDEN KAÇIP 112 ACİLE HABER VERDİ - Son Dakika
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