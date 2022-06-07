AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de AVM otoparkında karşılaşıp tartıştığı eski eşi avukat Mervegül D.'yi ve yanındaki arkadaşı Furkan S.'yi bacağından tabancayla yaralayan Mete Arslanoğlu, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslanoğlu, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin tabancayla yaraladığı Mervegül D. ile Furkan S.'nin ise hastanedekileri tedavileri sürüyor.
ESKİŞEHİR,
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