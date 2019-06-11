AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı
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KAYSERİ'de, H.K. (42) ve kızı D.K. (20), alışveriş merkezinin kapalı otoparkında otomobilin arka koltuğunda yarı çıplak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:29 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, H.K. (42) ve kızı D.K. (20), alışveriş merkezinin kapalı otoparkında otomobilin arka koltuğunda yarı çıplak yakalandı. Gözaltına alınan baba H.K., kızının şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün Melikgazi
ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Güvenlik görevlileri, otoparkta park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda H.K. ve D.K'yı yarı çıplak şekilde yakaladı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri H.K.'yı gözaltına alırken, D.K. da emniyete götürüldü. Yapılan incelemede D.K'nın, H.K.'nın kızı olduğu belirlendi. D.K., ifadesinde babasından şikayetçi olmadığını söyledi. D.K., 'hayasızca hareketler' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Babası H.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının şikayetçi olmadığı H.K., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kayseri
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