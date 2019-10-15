Son Dakika Haberleri: AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı
Son Dakika Güncel AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı

AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı

1 saat önce

Esenyurt'ta bir AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta bir AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) katlı otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçtan inen gence başka bir sürücü aracıyla çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaşanan kaza sonrası otoparkta tartışma çıktığı sürücünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaza sonrasında yaralanan genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tırın çarptığı simitçinin bacağı koptu
Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]