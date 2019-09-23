Son Dakika Haberleri: Avm otoparkında uyuşturucuya 2 tutuklama
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Avm otoparkında uyuşturucuya 2 tutuklama

32 dakika önce

KÜTAHYA'da polis ekiplerince takip edilerek AVM otoparkında durdurulan araçta satışa hazır halde esrar ele geçirildi.

Avm otoparkında uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]

KÜTAHYA'da polis ekiplerince takip edilerek AVM otoparkında durdurulan araçta satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek takibe alınan aracın, Eskişehir yolu üzerindeki alışveriş merkezine girdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda araçta bulunan şüpheliler C.B.A.(26) ile B.G. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise beyaz kağıtlara sarılarak satışa hazırlanmış uyuşturucu madde esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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