Avm Otoparkında Yangın Paniği

AVM otoparkında yangın paniği Bayrampaşa'da bir AVM'nin kapalı otoparkında çıkan yangın korkuttuİSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'nın kapalı otoparkında park halindeki araçta yangın çıktı.

AVM otoparkında yangın paniği

Bayrampaşa'da bir AVM'nin kapalı otoparkında çıkan yangın korkuttu



İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'nın kapalı otoparkında park halindeki araçta yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'nın giriş katındaki kapalı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre kapalı otoparktan bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Yangını gören otoparktaki güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler AVM'nin otoparkına gelerek araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Söndürme işlemi tamamlanan araç polis ekiplerinin gözetiminde güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından otopark dışına taşındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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