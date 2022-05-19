AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada

19.05.2022 17:56

AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada Gaziantep'te bir AVM'nin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir AVM'nin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs 2022 Salı günü Şehitkamil ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. ve F.K. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların, AVM'nin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çalma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen B.Ç. ve F.K. isimli 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada
AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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