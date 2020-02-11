AVM Perakende Ciro Endeksi 2019'da yüzde 15.9 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AVM Perakende Ciro Endeksi 2019'da yüzde 15.9 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

AVM Perakende Ciro Endeksi 2019'da yüzde 15.9 yükseldi

6 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi 2019 yılında yüzde 15. 9 artarak 299 puana, enflasyondan arındırılmadan yüzde 17.2 artarak 375 puana ulaştı.

AVM Perakende Ciro Endeksi 2019'da yüzde 15.9 yükseldi, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi 2019 yılında yüzde 15. 9 artarak 299 puana, enflasyondan arındırılmadan yüzde 17.2 artarak 375 puana ulaştı.

AVM Perakende Ciro Endeksi dördüncü çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 296 puana ulaştı.

AVM'lerde Aralık ayında kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar İstanbul'da 1,829 lira, Anadolu'da 1,160 lira olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği de 1,428 lira oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolar dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17.7 arttı ve metrekare verimliliği 1,331 lira oldu.

Metrekare başına toplam ciro yıllık yüzde 16.2 artarak 1,187 liraya yükseldi. Metrekare başına toplam ciro İstanbul'da yüzde 17.8, Anadolu'da yüzde 14.8 arttı.

Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği  enflasyondan arındırılmadan yıllık yüzde 27.5 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23.1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22.5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19.3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11.1 ve diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 9.6 arttı.

Ziyaret sayısı endeksi yıllık yüzde 3.8 azalırken dördüncü çeyrekte de yıllık yüzde 1.0 ve yıllık bazda yüzde 1.0 azaldı.

AYD değerlendirmesinde, aylık, çeyrek ve yıllık bazda rakamların enflasyon üzerinde olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Aralık ayı sonuçlarına baktığımızda endekste yüzde 17.2 oranında artış gözlemliyoruz.

"Bu artışta Aralık ayındaki yılbaşı alışverişlerinin etkisini hissediyoruz.

"Öte yandan sonuçları yıllık olarak değerlendirdiğimizde yıl bazındaki artış oranı olan yüzde 15.9, yine enflasyon oranının üzerinde seyrediyor.

"Ziyaret sayısı ise hem aralık ayında hem de 2019 yılında azalma kaydetti.

"Ziyaret sayısındaki azalmaya rağmen metrekare verimliğinde devam eden artış AVM ziyaretlerinin artan oranda ihtiyaç odaklı hale geldiğini gösteriyor." (Grafik)


İstanbul, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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