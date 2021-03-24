AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ocak 2021'de İstanbul'da 995 TL, Anadolu'da 694 TL olarak gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, Ocak 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Aralık 2020 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde 214 puan olarak gerçekleşti.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ocak 2021'de İstanbul'da 995 TL, Anadolu'da 694 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2021'de 814 TL olarak gerçekleşti.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ocak 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Aralık 2020 ile karşılaştırıldığında yüzde 3,0 oranında bir azalış olduğu gözlemlendi. - İSTANBUL